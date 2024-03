Teenie versuchte in Wien-Favoriten Festnahme von Bruder zu verhindern

Ein 15-Jähriger ist am Freitag in Wien-Favoriten wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen worden. Seine Schwester versuchte das allerdings zu verhindern.

Die Polizei war alarmiert worden, weil es zwischen Geschwistern in einem Wohnheim zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein soll, teilte die Exekutive am Samstag in einer Aussendung mit. Diese bekam auch die Betreuerin des Wohnheims mit und wandte sich an die Polizei. Nachdem der Bruder (15) das Wohnheim verlassen hatte, soll er seine Schwester (13) angerufen und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei war gerade dabei, den Sachverhalt zu klären, als der 15-Jährige wieder bei dem Wohnheim auftauchte. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Während der Festnahme ging allerdings plötzlich die Schwester auf die Beamten los und versuchte diese zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang, so die Polizei. Nach der Einvernahme der Geschwister wurde der Bruder über Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft aus der polizeilichen Anhaltung entlassen.