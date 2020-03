Teenie-Trio wollte Raubopfer in Wien-Liesing "abstechen": Fahndung

Bereits vergangenen November versuchten drei Jugendliche ein Brüderpaar in Wien-Liesing durch die Androhung von Gewalt auszurauben. Nun bittet die Polizei um Hinweise zu dem Trio.

Drei derzeit unbekannte männliche Personen sollen bereits am 3. November 2019 versucht haben, ein Brüderpaar in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing auszurauben.