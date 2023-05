Polizeieinsatz am Bahnhof Floridsdorf in Wien.

Teenie-Trio wollte am Bahnhof Floridsdorf in Wien in Automaten einbrechen

In der Nacht auf Samstag sorgten drei Jugendliche für einen Polizeieinsatz am Bahnhof Floridsdorf in Wien, da sie in mehrere Automaten einbrechen wollten.

Weil Jugendliche versuchten, am 29. April gegen 3.30 Uhr in einen Handy- und einen Getränkeautomaten am Bahnhof Floridsdorf einzubrechen, verständigte ein Zeuge die Wiener Polizei.

Jugendliche scheiterten bei Automaten-Einbrüchen in Wien

Als die Beamten vor Ort eintrafen, sprang ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger mehrmals mit voller Wucht gegen einen Automaten. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der Jugendliche äußerst aggressiv.

Mittels Anwendung von Körperkraft wurde er festgenommen.