Teenie-Trio in Wien-Favoriten bei Diebstahl von Kleidung erwischt

Zu zwei Anzeigen und einer Festnahme kam es am Donnerstag in Wien-Favoriten, als drei Mädchen beim Diebstahl von Kleidung von einer Mitarbeiterin beobachtet wurden.

Drei weibliche Jugendliche (16 Stbg.: ungeklärt, 16 Stbg.: Sambia, 17 Stbg.:

Venezuela) sollen am 12. August in einem Bekleidungsgeschäft in der Favoritenstraße Waren gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 9.50 Uhr den Diebstahl und versuchte die Mädchen anzuhalten. Dabei soll eine Tatverdächtige die Mitarbeiterin mit der Faust geschlagen und sie an den Haaren gezogen haben. Alle drei konnten daraufhin flüchten.