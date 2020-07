Teenie-Duo stahl Handy in Wien-Liesing: Per App geortet

Zwei Jugendliche bedrohten am Donnerstag ein 14-jähriges Opfer in Wien-Liesing mit einem Messer und raubten dessen Mobiltelefon. Mittels App konnte das flüchtige Duo von der Polizei aufgespürt werden.

Am 9. Juli konnten Polizisten zwei Jugendliche (12 Jahre, Stgb: Österreich; 14 Jahre, Stgb: Afghanistan) nach dem Verdacht des Raubes anhalten.

Raubopfer konnte Handy mit App orten: Jugendliche aufgespürt

Die mutmaßlichen Täter sollen gegen 14.50 Uhr ein 14-jähriges Opfer in der

Stipcakgasse in Wien-Liesing verbal sowie mit einem Messer bedroht und dessen Mobiltelefon geraubt haben. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung stadtauswärts.