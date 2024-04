Teenie crashte gestohlenen Pkw bei Verfolgungsjagd mit Wiener Polizei

Am Samstag begab sich ein 14-Jähriger mit einem gestohlenen Pkw auf eine Spritztour in Wien und liefert sich dabei eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Ein 14-Jähriger hat Samstagnachmittag in der Garderobe einer Sporthalle in Wien-Meidling Autoschlüssel gestohlen, den davor geparkten Wagen entwendet und eine Spritztour durch die Stadt unternommen. Der Fahrzeugbesitzer konnte seinen Pkw aber per App orten.

14-Jähriger stahl Schlüssel von Pkw: Besitzer ortete Fahrzeug per App

Der Bursch nahm aus der Umkleide - die Sporthalle gehört zu seiner ehemaligen Schule - neben dem Autoschlüssel noch weitere Dinge wie eine Geldbörse mit. "Als der Fahrzeugbesitzer in die Garderobe kam und die verschwundenen Wertgestände bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf. Der 55-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mittels App sein Fahrzeug orten kann. Umgehend wurde eine Sofortfahndung nach dem Fahrzeug veranlasst", sagte Polizeisprecherin Julia Schick.

Verfolgungsjagd mit Wiener Polizei endete mit Unfall

Der 14-Jährige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie weiterer Delikte wie Gefährdung der körperlichen Sicherheit vorläufig festgenommen. "In weiterer Folge wurde der Jugendliche zur ambulanten Versorgung mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, jedoch kurze Zeit später wieder entlassen, da er nur leicht verletzt wurde", so die Sprecherin. Nach seiner Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Wien Anzeige auf freiem Fuß an.