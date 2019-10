Teenie-Bande verübte brutale Raubüberfälle in Wien-Liesing

Am Montag wurden zwei 15-Jährige in Wien-Liesing kurz hintereinander Opfer von brutalen Raubüberfällen. Einem Burschen wurden dabei zwei Zähne ausgeschlagen.

In Wien-Liesing ist es am 7. Oktober 2019 in der Zeit von 13 bis 14 Uhr zu zwei Raubüberfällen durch mehrere, derzeit unbekannte Jugendliche gekommen.