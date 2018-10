Teenie-Bande raubte in Wien-Favoriten Zigaretten mit Pistole: Haft

Die Wiener Polizei konnte drei Burschen ausforschen, die ein jugendliches Trio in Wien-Favoriten ausgeraubt haben sollen. Es ging um eine Packung Zigaretten.

Polizei forschte Trio in Wien-Favoriten aus

Die Tatverdächtigen sollen drei Opfer (14, 16, 17) in der Klausenburger Straße in Wien-Favoriten bereits Mitte Mai wegen Zigaretten angesprochen haben. Nachdem der 15-jährige Hauptverdächtige eine Zigarette bekommen hatte, wollte er die gesamte Packung haben und unterstrich seine Forderung mit dem Vorzeigen einer Pistole, die in seinem Hosenbund versteckt war.