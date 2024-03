Teenie-Bande brach in Wien-Favoriten in mehrere Autos ein

In Wien-Favoriten wurden am Montag drei Jugendliche nach dem Einbruch in mehrere Autos von der Polizei gefasst.

Polizisten in Wien-Favoriten wurden am 18. März gegen 23.15 Uhr alarmiert, weil mehrere Jugendliche an Fahrzeugen hantierten und auch versuchten, in diese einzusteigen.

Jugendliche bei Pkw-Einbruch in Wien-Favoriten erwischt

Als die Jugendlichen die Beamten bemerkten, ergriffen sie die Flucht, drei junge Burschen konnten jedoch angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass in unmittelbarer Umgebung mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchwühlt wurden, aufgebrochen war allerdings kein einziges. Anscheinend hatten die Besitzer vergessen, ihre Autos zu versperren.

Zwei 13-Jährige auf freiem Fuß, 14-Jähriger in Justizanstalt