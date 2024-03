Teenager wegen versuchter Vergewaltigung und versuchten schweren sexuellen Missbrauchs eines Achtjährigen verurteilt

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen versuchter Vergewaltigung und versuchten schweren sexuellen Missbrauchs eines Achtjährigen verurteilt worden.

Er hatte am 9. Mai 2023 - er war damals noch 17 - den Buben bei einem Spielplatz in Missbrauchsabsicht in ein Gebüsch gezerrt. Der Bub boxte ihm in den Bauch und konnte davonlaufen. Der bisher Unbescholtene erhielt rechtskräftig acht Monate bedingt und eine unbedingte Geldstrafe von 480 Euro verurteilt.