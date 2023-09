Teenager schlug und trat Mutter mehrmals ins Gesicht: 56-Jährige in Wien schwer verletzt

Ein Sohn soll die eigene Mutter mehrmals ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig.

Sohn soll Mutter geschlagen und getreten haben

Die Frau wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Teenager wurde vorläufig festgenommen. Darüber hinaus wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Der Tatverdächtige zeigte sich bei der Vernehmung geständig. Er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt, so die Wiener Polizei am Dienstag in einer Aussendung.