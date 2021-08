Teenager nach Fahrraddiebstahl in Meidling festgenommen

Die Polizei hat am Montag in Wien-Meidling zwei Teenager vorläufig festgenommen. Zuvor soll es zu einem Fahrraddiebstahl gekommen sein.

Eine Frau hat sich am Montag an die Polizei gewandt, weil sie gesehen hatte, wie zwei Personen den Versuch unternommen haben sollen, Fahrradschlösser zu knacken. Die Frau blieb allerings nicht unbemerkt - und die Männer traten die Flucht an. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor. Eine Fahndung der Polizei verlief aber erfolgreich und für den 16-Jährigen klickten ebenso wie für den 18-Jährigen vorläufig die Handschellen. Ein Fahrrad, das die beiden mutmaßlichen Täter mit dabei hatten, wurde vorläufig beschlagnahmt.