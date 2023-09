Teenager in Wien-Hernals mit Messer attackiert

Ein 24-Jähriger soll einen 18-Jährigen mit einem Messer attackiert haben.

Die Somalier sollen aus momentan ungeklärter Ursache in einer Wohnung in Streit geraten sein. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 18-Jährige den 24-Jährigen in den Finger gebissen und der 24-Jährige den 18-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Sie wurden durch den Vorfall verletzt.

18-Jähriger flüchtete aus Wohnung

Der Teenager flüchtete aus der Wohnung und Polizisten bemerkten ihn. Die Rettung wurde alarmiert, der 18-Jährige notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Der 24-Jährige wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen. Die Bisswunde wurde notfallmedizinisch versorgt, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.