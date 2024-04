Teenager entwendeten in Wien Pkw von Vater einer Freundin

Ein 14- und ein 16-Jähriger werden verdächtigt, einen Pkw entwendet zu haben, teilte die Wiener Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Eine Zeugin hatte am Donnerstag gesehen, wie die Jugendlichen einen Pkw einparkten und sich verdächtig verhielten. Als Polizisten bei dem Fahrzeug ankamen, liefen die Jugendlichen davon. Der Polizei gelang es jedoch, sie anzuhalten. Der Zulassungsbesitzer des Pkw erklärte, dass es sich wohl um einen Diebstahl handeln müsse. Die Jugendlichen leugneten zuerst, etwas mit der Tat zu tun gehabt zu haben. Die Zeugin erkannte jedoch einen von ihnen als Lenker wieder. Schließlich gaben die beiden an, bei einer Freundin, der 16-jährigen Tochter des Zulassungsbesitzers, gewesen zu sein, wo sie den Autoschlüssel des Vaters entwendeten und davonfuhren. Während weiterer Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 16-Jährige die Tochter in der Vergangenheit mehrfach bedroht haben soll. Es soll auch gewalttätige Übergriffe gegen das Mädchen gegeben haben, weshalb ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 16-Jährigen ausgesprochen wurde. Die Tatverdächtigen wurden mehrfach angezeigt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt überstellt.