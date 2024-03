Teenager bei Brand in Wien-Simmering verletzt

In Wien-Simmering ist eine Jugendliche bei einem Brand leicht verletzt worden.

Eine 16-Jährige ist in der Nacht auf Samstag nach einem Brand in Wien-Simmering leicht verletzt ins Spital gebracht worden. Die Jugendliche erlitt eine Rauchgasvergiftung, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung auf APA-Nachfrage zu einem Bericht der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren gegen 23.00 Uhr zu dem Hochhaus am Flammweg gerufen worden, als Bewohnerinnen und Bewohner Brandgeruch bemerkten. In der weitläufigen Wohnhausanlage brannte es in einem Keller.