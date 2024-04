Teenager bedrohte Restaurantgast in Wien mit Umbringen

Der Beschuldigte wurde laut Wiener Polizei nicht weit vom Restaurant entfernt angehalten.

Da ein Mann laut eigenen Angaben in einem Restaurant eine Gruppe lärmender Jugendlicher dazu aufforderte, leiser zu sein, soll er von einem von ihnen mit dem Umbringen bedroht worden sein, teilte die Exekutive am Freitag in einer Aussendung mit. Der Jugendliche soll dabei ein Messer hinter dem Rücken gehalten haben. Der Mann sah, wie der Jugendliche dieses beim Verlassen des Lokals wieder einsteckte. Der Beschuldigte wurde von der Polizei angehalten, er erklärte in der Vernehmung, das Messer weggeworfen zu haben. Der 15-jähriger Österreicher wurde über Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.