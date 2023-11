Teenager bedrohte Mutter in Wien-Währing mit Messern

In Wien-Währing ist es am Freitag zur vorläufigen Festnahme einer 14-Jährigen gekommen, weil diese bei einem Streit mit den Eltern die Mutter mit zwei Küchenmessern bedroht haben soll.

Beamten von Stadtpolizeikommando Währing trafen Teenager am Gang an

Nachdem die Eltern telefonisch die Polizei alarmiert hatten, trafen die Beamten des Stadtpolizeikommandos Währing die 14-jährige Tochter am Gang des Mehrparteienhauses an. Sie wurde anschließend in der elterlichen Wohnung zu den Vorwürfen befragt. Die zwei Küchenmesser lagen noch auf dem Wohnzimmertisch und wurden von den Beamten sichergestellt, die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen.