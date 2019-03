Technisches Museum Wien sucht neuen Leiter: Bewerbungen ab sofort möglich

Die Funktion der wissenschaftlichen Geschäftsführung des Technischen Museums Wien mit der Österreichischen Mediathek ist am Samstag in der "Wiener Zeitung" ausgeschrieben worden.

Keine weitere Bewerbung von Zuna-Kratky

Gabriele Zuna-Kratky (61) will sich nicht mehr um ein fünfte Amtsperiode bewerben. Anfang des Jahres sagte die Generaldirektorin der APA, sie sei glücklich mit den von ihr verantworteten umfassenden Neuaufstellungen und Neukonzeptionen ihres Hauses, das sie in die Gegenwart geführt habe. Die Zukunft lege sie gerne in die Hände einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.