Technisches Museum Wien jetzt mit faszinierenden Wand-Projektionen

Die Außenwand des Technischen Museum Wien bietet nun Platz für Projektionen. Passanten bekommen dort neben einer Rakete auch einen Weltall-Sonnenaufgang zu sehen.

Technisches Museum Wien in Vorreiterrolle

Das Technische Museum Wien ist hierzulande - eigenen Angaben zu Folge - in der Vorreiterrolle bei der laufenden Projektion einer Videoinstallation im Außenbereich: Keinem anderen Haus soll das in Österreich möglich sein. "Da das Technische Museum Wien an vielen Abenden und Nächten des Jahres auch als Veranstaltungsort genutzt wird, freuen wir uns, dass diese innovative Art der Fassadenbeleuchtung hier für eine zusätzliche Attraktion bei unseren Gästen sorgt oder auch Menschen beim Spaziergang oder in der Straßenbahn überrascht und erfreut", wird Karin Skarek, Wirtschaftlcihe Geschäftsführerin, in der Aussendung zitiert.