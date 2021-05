Technische Probleme bei Online-Anmeldung für Corona-Teststraßen in Wien

Am Mittwoch kam es auf der Website zur Anmeldung für Termine in den Corona-Teststraßen der Stadt Wien zu Problemen.

UPDATE: Online-Anmeldung für Teststraßen-Termine funktioniert wieder

all

all

self

self

Wer am Mittwochvormittag einen Termin in einer Corona-Teststraße in Wien über die Online-Plattform der Stadt buchen wollte, bekam eine Fehlermeldung als Antwort. Auch bei der Befundabfrage kam es zu Problemen.