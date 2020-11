"Team Österreich" sucht Helfer für Massentests

Das "Team Österreich" von Hitradio Ö3 und dem Österreichischen Roten Kreuz hilft bei den Corona-Massentests.

Die Initiative soll dabei zur "Drehscheibe der freiwilligen Hilfe" werden. Gefragt sind Menschen mit medizinischem Hintergrund, aber auch Helferinnen und Helfer in der logistischen Abwicklung, hieß es in einer Aussendung von Ö3 am Montag.