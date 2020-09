Team HC Strache ortet Untreue bei Stadthallen-Prämien: Hanke angezeigt

Gegen den Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke wurde eine Anzeige wegen Untreue eingebracht. THC-Klubobmann Karl Baron ortet in Bezug auf Stadthallen-Prämien eine "Erschleichung von Steuergeldern".

Team HC Strache zeigte Hanke wegen Stadthallen-Prämien an

Klubobmann Karl Baron will wissen, warum der Empfehlung, dieses zurückzufordern, nicht folgegeleistet wurde und spricht gegenüber der APA von "Erschleichung von Steuergeldern".

Baron sieht eine zweifelhafte Prämiengebarung, die genauestens zu klären sei und will wissen, "warum diese empfohlenen Rückzahlungen nicht vorgenommen und welche Konsequenzen gezogen wurden". Eine mündliche Anfrage seiner Fraktion an Hanke sei mit dem "fadenscheinigen Hinweis" auf Nichtzuständigkeit verwehrt worden. "All das lässt den Schluss zu, dass hier Steuergelder regelrecht verschwendet und rechtswidrig verwendet wurden."