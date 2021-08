Taxipreller zuckte in Wien-Neubau aus: Festnahme

Am Sonntag wurde die Polizei in die Siebensterngasse in Wien-Neubau alarmiert, da dort ein 25-Jähriger auf eine Taxilenkerin losging.

Ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll am 8. August in der deutschen Stadt Landshut mit einer Taxilenkerin eine Fahrt nach Wien ausgemacht haben. Am Zielort in der Siebensterngasse in Wien-Neubau angekommen, habe der Mann dann die Fahrt nicht bezahlen können.

Der 25-Jährige verhielt sich gegenüber der Taxilenkerin aggressiv und soll auch versucht haben, sie zu attackieren. Passanten wurden darauf aufmerksam und verständigten gegen 15.00 Uhr die Polizei.