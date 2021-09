Taxipreller drohte Polizisten: Festnahme in Wien-Favoriten

Weil zwei Fahrgäste nicht zahlen wollten, rief ein Wiener Taxler am Samstag die Polizei. Nach einer Drohung wurde ein 21-Jähriger vorläufig festgenommen.

Als die Beamten am Einsatzort in der Moritz-Seeler-Gasse in Wien-Favoriten eintrafen, gab einer der beiden Fahrgäste (ein 21-jähriger somalischer Staatsangehöriger) an, dass er kein Geld bei sich habe und nicht zahlen kann. Er verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und drohte einem Polizisten, ihn zu verletzten. Der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.