Taxilenker bei Überfall in NÖ mit Messer schwer verletzt

Am Donnerstag wurde ein Taxilenker bei einem Überfall in den frühen Morgenstunden mit einem Messer schwer verletzt. Ein verdächtiger 23-Jähriger wurde festgenommen.

In Baden bei Wien ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein Taxilenker das Opfer eines Überfalls geworden. Der 60-Jährige wurde nach Polizeiangaben durch Messerstiche schwer verletzt. Als Tatverdächtiger wurde ein 23-Jähriger festgenommen. Der Mann war bei der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich geständig