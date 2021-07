"Tausende" illegal im Wembley Stadion: Kritik an Polizei

"Tausende" sollen sich vor dem EM-Finale illegal und mit Gewalt Zutritt zum Wembley-Stadion verschafft haben. Laut "The Times" kamen so auch bekannte Hooligans ins Stadion.

Nach den Ausschreitungen rund um das EM-Finale im Wembley-Stadion ist die Londoner Polizei scharf in die Kritik geraten. Kabinettsmitglieder und der Fußballverband FA würden der Polizei vorwerfen, das Stadion im Nordwesten der britischen Hauptstadt nicht gut genug abgeschirmt zu haben, berichtete die Zeitung "The Times" am Mittwoch.