Tausende Hoteliers wollen Staat auf Schadenersatz klagen

Wegen der Betriebssperren wollen tausende Hoteliers den Staat auf Schadenersatz klagen. Dem Staat drohen Hunderte Millionen Euro an Forderungen.

Tausende Hoteliers in Österreich wollen wegen der Betriebssperren in der Coronakrise den Staat auf Schadenersatz klagen. In Tirol werde die Zahl der Entschädigungsanträge auf 3.500 geschätzt, in Salzburg könnten es laut Schätzungen der Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) mehr als 2.000 sein, hieß es in einem Bericht der "Salzburger Nachrichten (SN)" am Wochenende.