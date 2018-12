Tausende demonstrierten in Wien friedlich gegen ÖVP-FPÖ-Regierung

Die Groß-Demo gegen die schwarz-blaue Regierung verlief am Samstag friedlich und ruhig. Rund 500 Polizisten waren im Einsatz um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Einige tausend Demonstranten sind am 15. Dezember anlässlich des ersten Jahrestags der Bildung der türkis-blauen Bundesregierung in Wien zusammengekommen, um gegen die Politik von ÖVP und FPÖ zu demonstrieren. Der “Bündnis heißer Herbst” startete am Nachmittag seinen Demonstrationszug, ab 18.00 Uhr war eine Abschlusskundgebung am Heldenplatz angesetzt.

Abschlusskundgebung am Heldenplatz

Auch die inzwischen zu einiger Berühmtheit gelangten “Omas gegen Rechts” waren mit von der Partie, nicht weit entfernt von einer Gruppe, die unter der Botschaft “Eure Politik stinkt mehr als alte Socken” mit abgetragenen Socken gegen die Regierung Front machte. In der Menschenmenge war auch die eine oder andere getragene Gelbweste zu sehen, die es zuletzt vor allem in Frankreich zum zentralen Protest-Accessoir geschafft hat. Anders als in Paris blieb in Wien am Nachmittag aber alles friedlich und ruhig.