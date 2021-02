Tausende Corona-Impfungen werden ab Samstag im Burgenland durchgeführt

Das Burgenland startet am Samstag mit tausenden Impfungen. Möglich machen dies weitere Lieferungen ab heute, Donnerstag, kündigte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei einer Pressekonferenz an.

Gesamtes Burgenland in zwei bis drei Monaten geimpft

Am Donnerstag werden 1.100 Impfdosen ins Burgenland geliefert, nächste Woche kommen 1.500 von AstraZeneca und 1.200 von Biontech/Pfizer und Moderna. Übernächste Woche sollen weitere 3.300 Impfdosen von AstraZeneca geliefert werden. Insgesamt stehen somit 7.100 Dosen in den nächsten Wochen zur Verfügung, so Schneemann.

Zu Beginn: Immunisierung von Ärzten und Co.

Am Samstag, den 13. Februar, wird in den sieben burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) mit der Immunisierung der niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte und des Ordinationspersonals begonnen. Von 18. Bis 20. Februar werden 30 Impfärzte 1.200 Impfdosen an Über-80-Jährige und Hochrisikopatienten verabreichen. Am 20. Februar werden 1.500 Impfungen an den BITZ unter anderem an Hauskrankenpfleger durchgeführt. Und am 27. Februar bekommen unter anderem Personen an Behinderteneinrichtungen 3.300 Impfdosen.