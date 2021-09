Tausende Besucher beim Red Bull Flugtag in Wien

Bei prachtvollem Wetter verfolgten am Sonntag Tausende von Besuchern, wie 40 Flugcrews aus ganz Österreich mit ihren selbst gebastelten Fluggeräten in der Brigittenauer Bucht abhoben.

Jede Crew - bestehend aus einem Piloten und drei Crewmitliedern - hatte 30 Sekunden Zeit, sich und ihr Fluggerät so aufsehenerregend wie möglich zu präsentieren und so weit wie möglich in der Neuen Donau zu landen.