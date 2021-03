Tauschen und kassieren: SCS bietet Gutscheine gegen Altkleidung

Bis 27. März kann in der Shopping City Süd bei der Aktion „Stoffwechsel“ Altkleidung zugunsten der Caritas abgegeben und gegen einen Einkaufsgutschein eingetauscht werden.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr laden SCS und Caritas Österreich auch heuer wieder zum „Stoffwechsel“ in die SCS. Wir alle kennen ihn: Den überquellenden Kleiderschrank, voll mit Jeans und T-Shirts, die bereits seit einiger Zeit nicht mehr getragen werden. Viele hatten besonders während des Lockdowns viel Zeit sich dem Ausmisten daheim zu widmen - da kommt einiges das aussortiert werden kann zusammen.

Stoffwechsel: Altkleidung tauschen und kassieren

Bei Abgabe von mindestens fünf Kilogramm Altkleidung für den guten Zweck erhält der Spender im Gegenzug einmalig eine Shopping Card im Wert von 5 Euro. Die gespendete Kleidung muss sauber und noch tragbar sein, am besten verpackt in einem Sack und zugeschnürt. Nicht angenommen werden Schuhe aller Art, Tisch- und Bettwäsche oder auch verschmutzte, kaputte und nasse Textilien. Der Stoffwechsel befindet sich bei Eingang 8 im 1. Stock, in der Nähe des Garden Plaza und hat täglich von 14:00 – 18:00 Uhr geöffnet.