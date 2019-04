Die zwei jungen Frauen wurden in einem Geschäft in Meidling festgenommen.

Die zwei jungen Frauen wurden in einem Geschäft in Meidling festgenommen. ©APA/Barbara Gindl (Themenbild)

Taschendiebstahl an Seniorin: Zwei Frauen in Wien-Meidling festgenommen

Am Dienstag konnten Beamte in einem Geschäft in der Meidlinger Haupstraße in Wien zwei junge Frauen bei einem Taschendiebstahl beobachten und anschließend festnehmen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) konnten zwei Frauen am 16. April in den Bezirken 12, 13 und 14 dabei beobachten, wie sie etliche Supermärkte und Bekleidungsgeschäfte betraten. Dort suchten die jungen Frauen nach potenziellen Diebstahlobjekten und näherten sich dabei immer wieder älteren Damen.