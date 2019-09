Taschendiebinnen in Wien-Alsergrund festgenommen

Zwei Taschendiebinnen konnten diese Woche von der Polizei in Wien-Alsergrund festgenommen werden. Sie sollen für mehrere Diebstähle in ganz Wien verantwortlich sein.



Der Wiener Polizei gelang bereits am Dienstag die die Festnahme zweier Frauen nach diversen Taschendiebstählen und Bankanschlussdiebstählen. In einer Seitengasse in Wien-Alsergrund, als gerade eine gestohlene Geldtasche durchsucht wurde, erfolgte die Festnahme der beiden Bulgarinnen (21, 31). Sie befinden sich in Haft.