Taschendiebe nach "Sakkotrick" in Wien-Favoriten festgenommen

Die Taschendiebstähle hatten sich in letzter Zeit in Wien angehäuft. Aus diesem Grund führten Beamten der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) einen Schwerpunktstreifen beim Hauptbahnhof und der Favoritenstraße Wien ein.

Durch die Anhäufung der Taschendiebstähle gab es am 30. August einen Schwerpunktstreifen im Bereich des Hauptbahnhofes und der Favoritenstraße in Wien. Beamten der Einsatzugruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden gegen 14:50 auf zwei Männer (29, 36) aufmerksam. Die Beamten konnten beobachten, wie die Verdächtigen Gäste in einem nahegelegenen Schanigarten ausmachten.

Taschendiebe in Wien Favoriten versuchten “Sakkotrick”

Kurz darauf konnten die Beamten die beiden Männer dabei beobachten, wie sie in einem Eisgeschäft in der Favoritenstraße durch einen “Sakkotrick” einen Taschendiebstahl begingen. Hierbei drehte einer der beiden Männer dem Opfer den Rücken zu und der anderen legte ein Sakko über die Sessellehne um so durch die Jacke hindurch in die Jacke des Opfers zu gelangen. Als die beiden Männer das Lokals verließen, nahmen die Beamten die Verfolgung auf und konnten sie so anhalten und nach Widerstand der Beschuldigten festnehmen. Die Geldbörse wurde sichergestellt.