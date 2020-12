Taschendiebe am Wiener Hauptbahnhof geschnappt

Zwei Männer wollten am Samstag einen 18-Jährigen am Wiener Hauptbahnhof bestehlen. Das Opfer bemerkte dies jedoch und stellte das Duo bis zum Eintreffen der Polizei zur Rede.

Nachdem Polizisten am 5. Dezember gegen 19.30 Uhr am Gelände des Wiener Hauptbahnhofs auf dicht beisammenstehende Männer aufmerksam geworden waren, stellte sich heraus, dass laut Angaben des Opfers (18, Stbg.: Österreich) die beiden ihm gegenüberstehenden Männer (64, Stbg.: Österreich u. 69, Stbg.: Slowakei) soeben versuchten hätten, ihn in ein Gespräch zu verwickeln und gleichzeitig in seine Jackentaschen gegriffen haben sollen.