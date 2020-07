Für einen 16-jährigen Taschendieb klickten am Hauptbahnhof Wien die Handschellen.

Taschendieb (16) am Wiener Hauptbahnhof gefasst

Am Donnerstag ertappten Polizisten in Zivil einen 16-Jährigen am Wiener Hauptbahnhof bei einem versuchten Taschendiebstahl.

Beamte der Polizeiinspektion Hauptbahnhof führten am 16. Juli eine Fußstreife in Zivil durch. Dabei nahmen sie gegen 17.30 Uhr einen Burschen wahr, der Passanten beobachtete und sich auffällig verhielt.

Die Beamten observierten den 16-Jährigen und konnten ihn auf frischer Tat ertappen, als er im Rolltreppenbereich einen Rucksack, von dessen Träger unbemerkt, öffnete und versuchte, daraus Gegenstände zu entnehmen.