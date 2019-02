Tarifvergleich: Mobilfunk und Gas mit größtem Sparpotential

Wer jetzt seine Fixkosten vergleicht, kann heuer noch mehr Geld sparen als im vergangenen Jahr. Vor allem im Mobilfunk und bei Gas sind die Preisabstände deutlich gestiegen.

Optimiert man sämtliche Fixkosten für Versicherungen, Finanzen, Strom/Gas und Telekommunikation, kann ein Haushalt demnach aktuell bis zu 3.040 Euro im Jahr sparen und damit unterm Strich rund 50 Euro mehr als 2018. Die größten Sparmöglichkeiten liegen mit bis zu 1.000 Euro unverändert bei Versicherungen, davon alleine bis zu 700 Euro bei Autoversicherungen. Bis zu 900 Euro spart man bei Strom und Gas, bis zu 890 Euro in Summe bei Handy, Internet und TV mit einer maximalen Ersparnis.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at: “Gerade jetzt in den ersten Wochen des neuen Jahres lohnt es sich besonders seine Verträge durchzusehen. Manche Verträge haben eine Mindestlaufzeit, manche können nur einmal im Jahr gekündigt werden. Daher ist es gut, sich zu Jahresbeginn einen Überblick zu verschaffen und dann rechtzeitig Alternativangebote auszuloten.”

“Vergleichen lohnt sich aber in vielen Fällen auch für Konsumenten, die regelmäßig wechseln. In manchen Bereichen gibt es Wechsel-Boni oder attraktive Sonderangebote, die man nutzen sollte, wenn die Mindestvertragslaufzeit verstrichen ist. Diese Mindestvertragslaufzeit liegt je nach Branche bei maximal ein bis zwei Jahren”, so Baudisch.