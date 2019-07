Für Urlaubsgefühl in Wien empfielt sich eine Tapas-Bar.

Tapas essen in Wien: Das sind die beliebtesten Restaurants

Die beliebten Appetithäppchen gibt es nicht nur in Spanien, auch in Wien werden Tapas immer beliebter. Hier finden Sie die besten Tapas-Bars in Wien.

Kleine Häppchen, die an Geschmack und Vielfältigkeit nichts missen lassen. Dieses Gefühl sollte in jeder Tapas-Bar aufkommen - egal ob im Spanien-Urlaub oder zu Hause in Wien. Hier finden Sie die beliebtesten Tapas-Lokaleim Überblick.

LOLA

Mitten im ersten Wiener Gemeindebezirk bietet "LOLA - Spanisches Tapas Restaurant" den Gästen traditionell zubereitete Tapas und spanische Weine.

1010 Wien, Gonzagagasse 14

Montag - Freitag: 17:30 - 23:30 Uhr

Küche: 17:30 Uhr - 22.30 Uhr

Bodega Marqués

Ein wenig abgelegen, aber dennoch im Herzen von Wien werden Tapas im typisch spanischen Ambiente serviert.

1010 Wien, Parisergasse 1

Montag bis Samstag: 17:00 bis 1:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 17:00 bis 23:00 Uhr

toma tu tiempo

Der Süden wurde nach Wien mitgebracht. Zu sehen und zu schmecken ist das in Wien-Neubau.

1070 Wien, Zieglergasse 44

Montags: 17:30 bis 23:00 Uhr

Dienstag und Mittwoch: 12:00 bis 23:00 Uhr

Donnerstag und Freitag: 12:00 bis 24:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 24:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 22: Uhr

Colono Wien Deli Store & Tapas Bar

Möchte man in Wien dem Alltag entfliehen, empfielt sich ein Besuch in Colono Wien Deli Store & Tapas Bar.

1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 6

Montag bis Freitag: 11:00 bis 23:00 Uhr

L'ase

Wer einmal dort war, wird wohl nicht das letzte Mal dort gewesen sein. In kleinem aber feinem Ambiente kann man sich mit in den Süden nehmen lassen.

1020 Wien, Rueppgasse 24

Dienstag bis Samstag: 17:00 bis 24 Uhr

Puerta del Sol

Spanische Spezialitäten gibt es in dieser Tapas Bar zur Genüge. Kombiniert mit einem Glas Wein fühlt man sich beinahe wie im Urlaub.

1180 Wien, Lange Gasse 52

Mittwoch bis Samstag: 18:00 bis 24:00 Uhr

Ihre Lieblings-Tapas-Bar fehlt? Dann schreib uns ein Mail.