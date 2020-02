Taotronics SoundLiberty 79 und SoundSurge 85 im Test

Die True Wireless In Ear Kopfhörer SoundLiberty 79 und die Overears SoundSurge 85 mit ANC sind die neuesten Kopfhörer von Taotronics. Wir haben sie getestet.

True Wireless Headphones, also Kopfhörer ohne Kabel, liegen mittlerweile im Trend. Und auch die Preisklassen wurden mittlerweile differenzierter. Neben Apples AirPods Pro für 260 Euro gibt es auch Modelle für rund 40 Euro, wie etwa die Taotronics SoundLiberty 79. Was die so können, erfahrt ihr hier im Test.