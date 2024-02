Tanzen: Das gestand Bundeskanzler Nehammer

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat was das Tanzen betrifft einen Blick auf sich selbst geworfen.

Der wohl größte Ball Europas ist am Freitagabend wieder am Gelände des Messecongress Graz inklusive Stadthalle über die Bühne gegangen. Rund 16.000 Menschen kamen zum 73. Steirischen Bauernbundball, der diesmal im Zeichen des "schwarzen Goldes", dem Kürbiskernöl, stand. Unter den Ehrengästen war erstmals auch Nehammer, der sich als "schlechter Tänzer" outete.

Nehammer: "Schlechter Tänzer"

Für Nehammer ist es der erste Bauernbundball in der Grünen Mark und da am Samstag auch noch die Steiermark-Konferenz am Plan stand, war der Ball für ihn Arbeit und Spaß zugleich: "Es ist eine tolle Umgebung und man trifft nette Menschen." Ob mit Ehefrau Katharina noch getanzt wird, stand zu Beginn des Abends nicht fest: "Wenn es sich ausgeht, wird getanzt." Auf die Frage, ob er ein guter Tänzer sei, meinte der Kanzler aber gleich: "Ich bin ein schlechter Tänzer."