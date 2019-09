Tanz auf dem Rad: Neues SuperCycle-Studio am Schottenring eröffnet

Urban mit coolem Flair: So präsentiert sich das neue SuperCycle-Studio am Schottenring.

Urban mit coolem Flair: So präsentiert sich das neue SuperCycle-Studio am Schottenring. ©Sigrid Mayer

Urban mit coolem Flair: So präsentiert sich das neue SuperCycle-Studio am Schottenring. ©Sigrid Mayer

Ab sofort kann man auch in der Wiener City ordentlich in die Pedale treten: Mit der Eröffnung des "The Ring Studio 1010" ist die SuperCycle-Familie erneut gewachsen.

Am 12. September 2019 eröffneten Olivia Hromatka und Rhana Loudon ihr bereits drittes Studio in Wien und sorgen nun auch im Zentrum der Innenstadt – am Schottenring 23, 1010 Wien – für gute Laune, Club-Feeling, und ein schweißtreibendes, tänzerisches Workout am Rad.

Drittes SuperCycle-Studio am Wiener Schottenring eröffnet

Die beiden SuperCycle-Gründerinnen haben für Sportliche und Musikbegeisterte den Trend "Dance-Cycle" 2016 nach Österreich geholt und nach den Fitness-Hotspots wie New York, Los Angeles oder London, auch in Wien einen absoluten Hype ausgelöst.

Endorphin-Junkies kommen nun auch im dritten SuperCycle-Studio, drei Gehminuten vom Schottentor und nicht weit vom Schwedenplatz entfernt, ganz auf ihre Kosten.

26 Fitness-Bikes stehen für das Power-Workout bereit

Das neue Ring Studio präsentiert sich mit modernem Interieur-Design, das Konzept gleicht dem "The Boutique Studio 1040" und dem "The Base Studio 1070".

Ein dunkler Raum mit Discokugel, club-inspirierte LED Beleuchtung und pinke Neon-Schriftzügen erinnern an heiße Partynächte. Ebenso die handverlesenen Beats, die sorgfältig auf das einstündige Sportprogramm abgestimmt sind und aus der Soundanlage strömen.

26 Fitness-Bikes stehen für das 60-Minuten Power-Workout im Halbkreis bereit. Die Trainer, die auf ein bis zwei Musikrichtungen spezialisiert sind, werden zum DJ, heizen die sportbegeisterte Crowd ordentlich an und führen durch ein tänzerisches Ganzkörperworkout, bei dem garantiert jeder ins Schwitzen kommt.

Tanzen am Rad: So geht SuperCycle

SuperCycle ist ein schweißtreibendes Workout, das mit Club-Feeling und unterschiedlichen, tänzerischen Bewegungen am Rad kombiniert wird. Das Workout ist ein Cardio-Training, bei dem Beine, Po sowie Bauch, unterer Rücken aber auch Brust und Arme trainiert werden. Dabei bleibt es jedem Teilnehmer selbst überlassen wie anstrengend es sein soll, denn der Widerstand des Rads lässt sich individuell anpassen.

Auch wir haben das Power-Workout bereits getestet und sind danach süchtig geworden - hier könnt ihr den ganzen Bericht nachlesen.

Der Coup des Trainings sind die Übungen, die am Rad gemacht werden. Das Treten der Pedale wird zum Grundrauschen. Die Veränderung der Körperhaltung, die Bewegungen des Oberkörpers und das Arbeiten mit Gewichten sorgen für Abwechslung. Stretching- und Yoga-Übungen bringen ein entspanntes Finale, das vor allem gegen Verspannungen in den Schultern hilft.

SuperCycle in Wien: Hard Facts

Neu: The Ring Studio

Schottenring 23, 1010 Wien

The Boutique Studio

Wohllebengasse 4, 1040 Wien

The Base Studio

Lerchenfelderstrasse 63/22, 1070 Wien

Kosten:

12 Euro für die erste Stunde oder

36 Euro für die ersten 3 Stunden

16 Euro pro Stunde / 144 Euro für den Zehnerblock

Kurszeiten

Der aktuelle Schedule ist immer online zu finden

Gebucht und bezahlt wird online. Der ausgewählte Termin wird sofort im Kalender eingetragen. Der Kunde erhält automatisch einen freundlichen Reminder am Vortag der gebuchten Stunde.

15 bis 20 Minuten vor Beginn der Stunde sollte man im Studio sein, da das Rad individuell, der Körpergröße und Länge der Beine entsprechend, eingestellt wird. Mit guten Sportschuhen, bequemer Sportswear, einer Wasserflasche und einem kleinen Handtuch ist man bestens für die SuperCycle-Stunde ausgestattet.