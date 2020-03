Tankstellenraub in Wien-Döbling: Mann auf der Flucht

Am frühen Samstagmorgen kam es in Wien-Döbling zu einem Tankstellenraub, bei dem ein Geldbetrag in unbekannter Höhe gestohlen wurde. Der Täter befindet sich auf der Flucht.

Ein unbekannter, teilmaskierter Mann betrat am Samstag in der Früh eine Tankstelle in Wien-Döbling und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe von Bargeld.

Fahndung nach dem Mann ergebnislos

Nachdem ihm Geld in noch unbekannter Höhe ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter zu Fuß. Eine Sofortfahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Das LKA Wien ermittelt.