Tankstellenraub in Wien-Brigittenau: Fahndung

Bereits im September bedrohte ein bislang unbekannter Mann den Angestellten einer Tankstelle in Wien-Brigittenau mit einer offenbar gebrauchten Spritze und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht, am 27. September gegen 1.30 Uhr einen Raub in einer Tankstelle in der Adalbert-Stifter-Gasse in Wien-Brigittenau begangen zu haben.