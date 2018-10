Tankstellen-Räuber in Wien-Simmering festgenommen

Die Polizei Wien konnte einen Tankstellen-Räuber in Wien ausforschen und in der Wohnung seiner Eltern in Simmering festnehmen.

Am 20. August 2018 gegen 23.00 Uhr ist es in einer Tankstelle im Bereich der Simmeringer Hauptstraße zu einem Raubüberfall gekommen. Ein vorerst unbekannter Mann

mit Kapuze über dem Kopf und einem Tuch vor dem Mund betrat die Tankstelle und bedrohte die 56-jährige Kassiererin. Er ging hinter die Theke, nahm das Geld aus der

Kassa und flüchtete.