Tankstelle in Wien-Simmering mit Messer ausgeraubt: Fahndung nach Verdächtigem

Mitte Juni soll ein Mann eine Tankstelle in Wien-Simmering mit einem Messer überfallen haben. Die Polizei bittet nun um Hilfe.

Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht am 11. Juni 2023, um 06:50 Uhr, in einer Tankstelle in Wien-Simmering einen schweren Raub begangen zu haben. Zuerst soll er die Tankstelle in der sich einige Kunden aufhielten nur kurzfristig betreten haben, verließ sie aber nach wenigen Augenblicken wieder.