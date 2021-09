Tankstelle in Wien-Floridsdorf überfallen: Fahndung

Die Polizei fandet nach einem Mann, der am Montag eine Tankstelle in Wien-Floridsdorf haben soll. Der Verdächtige war mit einem Messer bewaffnet, es wurden keine Menschen verletzt.

Am Montagabend kam es in einer Tankstelle auf der Wagramer Straße in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Raub. Eine derzeit noch unbekannter Mann soll das Geschäftslokal mit einem Messer bewaffnet betreten und eine Angestellte damit bedroht haben.