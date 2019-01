Taiwan: "Bikini-Bergsteigerin" erfriert in Schlucht

Die sogenannte "Bikini-Bergsteigerin" verunglückte am Samstag in Taiwan tödlich. Die 36-jährige Taiwanesin ist wohl auf einer ihrer Expeditionen erfroren.

Gigi Wu war alleine in einem Nationalpark unterwegs, als die 36-Jährige in eine 20-30 Meter tiefe Spalte fiel. Dabei verletzte sich Wu so schwer, dass sie sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Mit einem Satellitentelefon setzte sie einen Notruf ab.