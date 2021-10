"Tagespresse" zieht Klage gegen ÖVP-Politiker zurück

Im August brachte die "Tagespresse" eine Klage gegen den ÖVP-Politiker Andreas Hanger ein, weil das Online Magazin dem Politiker "sittenwidrigen Wettbewerb" vorwarf. Die "Tagespresse" zieht die Klage nun zurück.

Die "Tagespresse" zieht ihre im August eingebrachte Klage gegen den ÖVP-Politiker Andreas Hanger zurück. "Vor der Justiz liegt eine Mammutaufgabe: den türkisen Sumpf trocken legen. Dafür braucht sie alle ihr zur Verfügung stehenden Kapazitäten", ließ das Satireportal auf seiner Website am Montag mit Verweis auf die derzeitigen Ermittlungen im Umfeld von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wissen.

Tagespresse warf Hanger vor nicht Politiker, sondern Satirker zu sein

Das Online-Magazin hatte Hanger unter Vorlage mehrerer Presseaussendungen "sittenwidrigen Wettbewerb" vorgeworfen, da er sich als Politiker ausgebe, in Wahrheit aber Satiriker sei. Mit der Aktion wollte das Onlinesatiremagazin auf die Inseratenpolitik der Bundesregierung aufmerksam machen bzw. deren Millionenzuwendungen an Boulevardmedien kritisieren. Die "Tagespresse" selbst hat nach eigenen Angaben "über ein Werbenetzwerk" 712,58 Euro an Regierungsinseraten erhalten.