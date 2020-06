Tag des Sports findet erst 2021 wieder statt

Der Tag des Sports hätte eigentlich am 26. September in Wien stattfinden sollen. Aufgrund der Coronakrise wurde er auf 2021 verschoben.

Sportminister Werner Kogler hat die am Donnerstag bekannt gewordene Absage des Tag des Sports am 26. September in Wien mit Corona-Sicherheitsbedenken begründet. "Der Hausverstand gebietet es uns, die Gesundheit der Menschen nicht zu gefährden, indem wir sie zu Hunderttausenden zu unserem jährlichen Sportfest in den WienerPrater einladen", so Kogler am Freitag in einer Aussendung.