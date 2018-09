Tag des Sports 2018: Wiener Prater wird zum Riesen-Sportplatz

Am "Tag des Sports" wird der Wiener Prater zum größten Sportplatz Europas. Mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher werden am 22 September erwartet.

Am 22. September wird der “Tag des Sports” zum 18. Mal vom Sportministerium in Kooperation mit der Bundes-Sportorganisation BSO veranstaltet. Ursprünglich sollten die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Jahres offiziell von der Republik Österreich für ihre Leistungen öffentlich geehrt werden, mittlerweile ist der “Tag des Sports” die größte Sport-Open-Air Breitensport-Veranstaltung in Europa. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und weitere erfolgreiche Athleten treffen sich und 80 Mitmach-Stationen motivieren die Besucher selbst aktiv zu werden.

Seit 2016 motiviert die “Europäische Woche des Sports” Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, mehr Bewegung und Sport in den Alltag zu integrieren. #BeActive lautet der Aufruf, dem über 30 europäische Länder mit unterschiedlichen Bewegungsangeboten, Sport-Events und Kampagnen folgen. Zum vierten Mal zeigt sich Europa in dieser Woche besonders sportlich.

Freier Eintritt beim Tag des Sports

80 Mitmach-Stationen, Spitzensportler und die Programme der Sportorganisationen laden bei freiem Eintritt ein, die verschiedenen Sport- und Bewegungsangebote auszuprobieren. Mehr als 400 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler werden am Walk of Fame, in der Hall of Fame und auf zwei großen Showbühnen für ihre Erfolge geehrt.